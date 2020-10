Business news: Messico, pil 2020 stimato in calo del 9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico chiuderà il 2020 con un calo del 9 per cento del prodotto interno lordo (Pil). È quanto stima il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel suo ultimo Global economic outlook, rivedendo al rialzo la stima (-10,5 per cento) del precedente rapporto, pubblicato a giugno. Per il 2021 il Fondo prevede un rimbalzo del 3,5 per cento, leggermente superiore al 3,3 per cento del rapporto. Il dato del 2020 spinge il paese oltra la media del -8,1 per cento stimata per l'intera regione latinoamericana e risulta ben più grave di quello pronosticato per il Brasile, -5,8 per cento. Il Messico, inoltre, è la seconda economia emergente con la maggiore contrazione, solo dopo l'India, per cui l'Fmi prevede un calo del 10,3 per cento del pil. Il Fondo riconosce che la sigla del nuovo trattato dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca) toglie parte dell'incertezza al quadro economico generale ma avverte del pericolo che singole questioni commerciali - alluminio, regole d'origine dei componenti per auto e dei latticini - possono minarne ancora la piena applicazione. (Res)