Roma: Regione Lazio, bene Consulta su autodemolitori, Campidoglio acceleri delocalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Corte Costituzionale ci dà ragione, confermando la legittimità della norma regionale sugli impianti di autodemolizione". Lo dichiara in una nota l'assessore ai Rifiuti della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani. "La decisione della Consulta dimostra che abbiamo rispettato ruoli e competenze, intervenendo per non privare Roma di un servizio necessario per i cittadini e gli operatori del settore - aggiunge l'assessore Valeriani -. Ora è importante che il Campidoglio acceleri sul piano di delocalizzazione degli impianti con l'obiettivo di fornire maggiori certezze agli autodemolitori".(Com)