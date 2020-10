Amministrative: Calenda, auspico appoggio largo con grande coalizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non posso parlare per il Pd, partecipiamo ad un tavolo con tutte le forze centrosinistra. Io auspico un appoggio largo perché non può fare una persona da solo questo lavoro. Cercherò di mettere insieme una grande coalizione, larga". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, ospite di "Che tempo che fa" su Rai 3, dopo aver annunciato la sua candidatura a sindaco di Roma. "Il Pd dovrebbe appoggiare la mia candidatura se pensano che sono la persona adatta per governare Roma - ha aggiunto Calenda -. Entrambi pensiamo che la gestione del M5s sia stata disastrosa. Il Pd diceva mai con il M5s e hanno cambiato idea, io sono ancora la', invece. Ma con Raggi è peggiorato tutto", ha concluso.(Rer)