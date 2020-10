Roma: RtR, su autodemolitori Consulta conferma scelte Regione Lazio, Raggi trovi aree

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Consulta conferma "il buon operato della Regione Lazio sul tema degli autodemolitori, bocciando il ricorso del precedente governo contro la legge di bilancio della Pisana, che prevedeva una deroga di due anni per gli impianti di autodemolizione in regola, in attesa dell'attuazione del piano di delocalizzazione da parte di Roma Capitale". Lo dichiara la capogruppo in Campidoglio della lista civica "Roma torna Roma" (RtR), Svetlana Celli. "Ora però la sindaca deve individuare le aree per la delocalizzazione di questi impianti, che devono poter rientrare in un piano più vasto di completamento del ciclo dei rifiuti, proprio come indicato dalla Regione - aggiunge Celli -. Questa la volontà espressa anche dall'Aula Giulio Cesare, in un consiglio straordinario proprio su questo tema. La palla passa ora alla sindaca, che dovrà completare il lavoro della Regione e dare seguito agli atti di indirizzo votati in Assemblea capitolina".(Com)