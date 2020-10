Amministrative: Calenda, Pd appoggi mia candidatura se mi ritiene adatto a sindaco Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Pd dovrebbe appoggiare la mia candidatura a sindaco se pensano che sono la persona adatta per governare Roma". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, ospite di "Che tempo che fa" su Rai 3, dopo aver annunciato la sua candidatura a sindaco di Roma. "Entrambi pensiamo che la gestione del M5s sia stata disastrosa: il Pd - ha aggiunto Calenda - diceva mai con il M5s e hanno cambiato idea, io sono ancora la', invece. Ma con Raggi è peggiorato tutto". Per quanto riguarda le primarie, secondo Calenda "oggi sarebbe complicato: farle più avanti significherebbe parlarci addosso per mesi", ha concluso il leader di Azione. (Rer)