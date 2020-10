Amministrative: Calenda, fare primarie per Roma sarebbe complicato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le primarie del centrosinistra a Roma, "oggi sarebbe complicato: farle più avanti significherebbe parlarci addosso per mesi". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, ospite di "Che tempo che fa" su Rai 3, dopo aver annunciato la sua candidatura a sindaco di Roma. "Io ho fatto anche lo scrutatore alle primarie del Pd, ma credo che dobbiamo cercare di allargare il campo il più possibile. E poi c'è un'emergenza sanitaria in corso - ha aggiunto Calenda -. Come pensiamo che la gente esca di casa". Infine, Calenda sottolinea che "dalle primarie uscirono sconfitti Sassoli e Gentiloni, che ora il Pd vorrebbe candidati", ha concluso. (Rer)