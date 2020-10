© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel Lazio:REGIONE- Seduta del Consiglio regionale del Lazio. (ore 10)- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa all’inaugurazione dei lavori di ristrutturazione di alcuni lotti Ater nel quartiere Garbatella di Roma e alla presentazione del Progetto Fibra. Sono presenti l'assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, il direttore generale di Ater Roma, Andrea Napoletano, il commissario straordinario dell’Ater di Roma Eriprando Guerritore, Elisabetta Ripa, Ad di Open Fiber.e Amedeo Ciaccheri, Presidente del Municipio Roma VIII. L’evento si svolge in Via Edgardo Ferrati 1 a Roma. (ore 11)-L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino presiede il convegno 'Verso il piano strategico regionale su salute e sicurezza sul lavoro' promosso nell'ambito della settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro . L'evento viene trasmesso in streaming sulla pagina Facebook della Regione Lazio. (ore 9:45) (segue) (Rer)