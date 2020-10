Business news: Colombia, pil 2020 stimato in calo dell'8,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Colombia chiuderà il 2020 con un calo dell’8,2 per cento del prodotto interno lordo (Pil), rispetto alla crescita del 3,3 per cento registrata nel 2019. È quanto stima il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel suo ultimo Global economic outlook. Per il 2021 il Fondo prevede una crescita del 4 per cento. La contrazione economica è superiore a quella diffusa ieri dalla Banca mondiale nel rapporto semestrale dal titolo "Il costo di mantenersi sano", secondo cui la Colombia chiuderà il 2020 con una contrazione del 7,2 per cento del prodotto interno lordo. (Res)