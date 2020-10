Amministrative: De Santis (M5s), Calenda caso contorto di narcisismo e voltafaccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carlo Calenda è un caso complesso e contorto di narcisismo e voltafaccia: "ha finalmente dissipato ogni dubbio e ha annunciato che si candiderà a sindaco di Roma. Con chi, come e perché non è importante. Lui viene prima di tutto e tutti, sempre. E' la sua storia a dimostralo". Lo scrive su Facebook l'assessore al Personale di Roma Antonio De Santis (M5s). "Un romanzo di tradimenti, voltafaccia, giravolte spericolate e acrobazie brutali. Per lui l'amico fidato di oggi è l'acerrimo nemico di domani - sottolinea l'assessore -. Non è un caso che la sua candidatura abbia innescato una disperata psicanalisi all'interno del Pd. Calenda poco più di un anno fa fu eletto al Parlamento europeo nel Pd, salvo poi abbandonarlo pochi minuti dopo e iniziare a sbeffeggiarlo ogni giorno. Un tradimento clamoroso, ma non pago di tutto ciò oggi Calenda pretende l'appoggio incondizionato proprio del Pd, senza sottoporsi alle primarie. Perché lui è il candidato nettamente migliore: una patente di superiorità che si è assegnato da solo, come sempre accade. Calenda è il migliore, perché lo afferma Calenda". (segue) (Rer)