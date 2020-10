Legge Bilancio: Gualtieri, importante e ambiziosa, 39 miliardi per spinta a ripresa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per sostenere le attività maggiormente colpite dalla crisi come ad esempio turismo, ristorazione, trasporti, istituiamo un Fondo, del valore di 4 miliardi di euro - annuncia -. Abbiamo anche previsto di continuare a sostenere la liquidità delle imprese estendendo la durata della moratoria su prestiti e mutui. Rifinanziamo il Fondo Centrale di Garanzia per i prestiti alle PMI e rafforziamo ulteriormente l’intervento di Sace attraverso ‘Garanzia Italia’, con le garanzie pubbliche a sostegno delle imprese medie e grandi. Estendiamo infine le misure di sostegno alla ripatrimonializzazione delle Pmi nel quadro del temporary framework. La ripresa delle attività di riscossione è stata rinviata al 2021. La manovra stanzia le risorse per realizzare la riforma fiscale e mette a regime il taglio del cuneo fiscale a per i lavoratori entrato in vigore lo scorso luglio. A luglio partirà l’assegno unico per i figli, e dal 2022 la riforma dell’Irpef, che verrà alimentata anche da un fondo in cui confluiranno le maggiori entrate derivanti dal contrasto all’evasione fiscale, che insieme alla digitalizzazione dei pagamenti è una priorità di questo governo". (segue) (Rin)