Nagorno-Karabakh: udita forte esplosione a Stepanakert

- Una potente esplosione è stata udita oggi a Stepanakert, la capitale dell'autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh), nonostante il cessate il fuoco concordato ieri dalle parti in conflitto. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”, secondo cui sul luogo dell’esplosione è stato visto prima un bagliore e poi del fumo. Non è ancora noto se sia stato colpito qualche edificio. Più o meno in contemporanea, riferisce l’agenzia di stampa, si è sentito un drone volare nei cieli sopra Stepanakert: il velivolo è stato abbattuto dai sistemi di difesa aerea. (Rum)