Milano: De Corato, in piena emergenza Covid centri sociali installato opera abusiva per Sankara

- "Questo pomeriggio, come avevano ampiamente annunciato, i no global del centro sociale Cantiere hanno installato nei Giardini Montanelli la statua che riproduce a figura intera il leader africano Thomas Sankara. Hanno agito indisturbati, con il volto nascosto dai passamontagna, e hanno persino trasmesso su Facebook la diretta di quanto stavano facendo". Lo riferisce in una nota l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato. "Con l'arroganza di chi è sicuro che nessuno li avrebbe contestati e che le forze dell'ordine non sarebbero intervenute per interrompere questo gesto illegale compiuto in un luogo pubblico. Purtroppo, è andato a vuoto il mio appello ai vertici delle forze dell'ordine affinché impedissero questo scempio con il quale i centri sociali imitano maldestramente il movimento 'Black lives matter'. Nonostante fosse stato preannunciato, e persino in piena emergenza Covid-19, le forze dell'ordine non sono intervenute", fa sapere l'assessore lombardo. (com)