Cile: manifestanti in piazza nell'anniversario delle proteste, imbrattata la statua del generale Baquedano

- Un gruppo di manifestanti ha imbrattato di rosso la statua del generale Baquedano a Santiago del Cile, nel giorno che celebra l'anniversario delle proteste scoppiate il 17 ottobre dello scorso anno in reazione all'aumento dei prezzi dei mezzi di trasporto e nel quale sono morte almeno 36 persone. Lo riferisce l'edizione cilena dell'emittente "Cnn", aggiungendo che in vista di probabili manifestazioni i commercianti hanno chiuso i negozi e le autorità hanno disposto le forze dell'ordine per evitare atti di vandalismo. La celebrazione cade ad una settimana dal referendum di domenica prossima, 25 ottobre, occasione nella quale per gli analisti circa due terzi degli elettori cileni si esprimeranno a favore di una nuova Costituzione, richiesta centrale dei manifestanti che lamentano l'aumento del costo della vita, stipendi troppo bassi, servizi pubblici scadenti ed una forte diseguaglianza sociale. Le proteste iniziate lo scorso anno hanno causato danni alle infrastrutture per circa 4,6 miliardi di dollari. (Abu)