- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, lunedì 19 ottobre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni III e V. Odg: "Airbnb durante e dopo l'emergenza sanitaria"Ore 13 - Palazzo Civico: riunione del Consiglio Comunale.REGIONEore 9.30, Aula, riunione del gruppo di lavoro della IV Commissione (Sanità e assistenza).ore 10.30, Sala UdP, il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia incontra il direttore della Fondazione pemontese per la ricerca sul cancro di Candiolo Gianmarco Sala.ore 11 e 16:30, Aula, riunione della IV Commissione (Sanità e assistenza), presidente Alessandro Stecco.ore 14, Aula, riunione della I Commissione (Bilancio e programmazione), presidente Carlo Riva Vercellotti.ore 16 Torino, in videocollegamento l’assessore Marnati partecipa alla presentazione degli Open Days su idrogeno e green deal con Auvergne-Rhône-Alpes (Francia) e Baden-Württemberg (Germania). (Rpi)