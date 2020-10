Roma: Pd, su autodemolitori confermata deroga Regione Lazio, ora Raggi trovi aree

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione continua a dare soluzioni per Roma, ora la Raggi si muova per identificare le aree. La sentenza della Corte Costituzionale respinge il ricorso del governo contro l'art.6 della legge di bilancio della Regione Lazio, che prevedeva una deroga di due anni per gli impianti di autodemolizione". Lo dichiarano in una nota il capogruppo del Partito democratico Giulio Pelonzi e la consigliera capitolina Pd Ilaria Piccolo. "La sentenza dà al Comune il compito di indicare le aree per la delocalizzazione. Questi impianti - continuano gli esponenti Pd - devono essere ripensati come realtà industriali a completamento del ciclo dei rifiuti e Roma Capitale ha il dovere di identificare le aree in cui delocalizzare queste importanti realtà, così come indicato dalla Regione Lazio già da mesi, e di dare seguito così agli atti di indirizzo votati dall'Assemblea capitolina durante la seduta straordinaria sul tema".(Com)