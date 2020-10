Lazio: Lega, Regione tuteli commercio e sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le categorie produttive vanno tutelate. Nicola Zingaretti si svegli e garantisca l'imprenditoria, in particolare il mondo dello sport, a partire dalle palestre, e la somministrazione di bevande e di alimenti, maggiormente colpiti durante il lockdown nazionale". Lo dichiara in una nota Orlando Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio. "Siamo di fronte a una confusione governativa che sta generando soltanto caos e preoccupazione ai piccoli e medi imprenditori, per non parlare della cassa integrazione in scadenza - aggiunge Tripodi -. Non era più semplice effettuare una seria programmazione in questi mesi? Al governo nazionale e regionale hanno perso tempo, invece le imprese rischiano di pagare un prezzo fuori misura: l'estinzione''. (Com)