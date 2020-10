Italia-Mali: Del Re, istituzione ambasciata a Bamako "passaggio significativo" nel partenariato col Sahel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituzione di un'ambasciata italiana a Bamako, in Mali, deliberato dal Consiglio dei ministri, rappresenta "un passaggio significativo che ho fortemente voluto e per cui ringrazio il ministro Luigi Di Maio e i servizi del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale". Lo ha scritto la viceministra degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, in un post su Facebook. "Esso riconosce il rilievo e le prospettive del partenariato italo-maliano nel contesto degli sforzi per la stabilizzazione del Sahel, dove sta crescendo gradualmente la nostra presenza in molteplici settori", ha aggiunto. (Res)