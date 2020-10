Presidenziali in Bolivia: Morales invita i suoi a non cadere in provocazioni e attendere esito finale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, ha invitato i suoi concittadini a partecipare alla "festa democratica" delle presidenziali e "non cadere in nessun tipo di provocazione", attendendo con tranquillità "l'esito finale delle urne". "Voglio chiedere di non cadere in nessun tipo di provocazione", ha scritto su Twitter il leader socialista rimandando alle proteste successive alle presidenziali dello scorso anno, che lo costrinsero a riparare prima in Messico quindi in Argentina. "La grande lezione che non dobbiamo mai dimenticare è che la violenza genera solo violenza e che ci perdiamo tutti". "È molto importante che tutti noi aspettiamo con tranquillità che sia contato ciascuno dei voti", ha aggiunto Morales, all'indomani della decisione del Tribunale supremo elettorale (Tse) di non diffondere dati parziali dello scrutinio, non ritenendo affidabile il sistema di di conteggio denominato Dinepre. Il "cocalero" ha quindi lanciato un invito alle "Forze armate e alla Polizia boliviana" perché compiano "con fedeltà il loro importantissimo ruolo istituzionale e costituzionale". nella serata di sanato l'ufficio stampa del Movimento per il socialismo (Mas) ha reso noto che Morales non eserciterà il suo diritto al voto "a causa dell'inabilitazione per motivi politici", che gli ha impedito si iscriversi a Buenos Aires.L'appuntamento elettorale di oggi dovrebbe mettere fine alla crisi politica nata lo scorso autunno a seguito di una aspra contesa sui risultati delle presidenziali del 20 ottobre. Morales era risultato vincitore del primo turno, ma con un margine non sufficiente - ai sensi della Costituzione - per evitare il ballottaggio. Dopo un black out negli scrutini, durato alcune ore, le autorità elettorali annunciavano a sorpresa un vantaggio tale da consacrare Morales presidente sin dal primo turno. Dinanzi alle prime denunce di frode, il governo chiedeva l'intervento dell'Organizzazione degli stati americani (Osa): ricevuto il rapporto elaborato dai tecnici dell'ente panamericano, che denunciava "vizi" nelle procedure di voto e di scrutinio delle elezioni presidenziali, Morales annunciava il rinnovo delle autorità elettorali e annunciava un ritorno del paese alle urne. Un duplice annuncio che non è bastato a interrompere la protesta in corso nel paese. Poco dopo sarebbe stato il Capo di Stato Maggiore delle Forze armate, il generale Williams Kaliman, a caldeggiare l'abbandono di Morales. Il "cocalero" si sarebbe trasferito prima in Messico, primo paese ad offrire assistenza, e quindi in Argentina. Da Buenos Aires, l'ex presidente ha continuato ad animare e coordinare la campagna elettorale del Mas.Il candidato al momento favorito dai sondaggi è Luis Arce, candidato del Mas (Movimento per il socialismo) e già ministro delle Finanze dell'ex presidente Evo Morales. Nella posizione di aspirante vice si presenta David Choquenhuanca, a lungo ministro degli Esteri dei governi neosocialisti. Il "ticket" del Mas punta alla vittoria al primo turno, ottenendo il 50 per cento più uno dei voti, o con una vittoria del 40 per cento accompagnata da uno scarto del dieci per cento sul secondo. Scenari resi credibili dall'andamento dei sondaggi, anche se nelle ultime ore - complice il ritiro della presidente ad interim Anez dalla competizione elettorale - sembra ridare fiato alle possibilità di successo del fronte anti-Morales. I "no Mas" (gioco di parole che sfrutta l'espressione spagnola "mai più"), potrebbero convergere sulla candidatura di Carlos Mesa, accompagnato da Gustavo Pedraza, ticket che era già arrivato secondo alle elezioni di ottobre. Mesa, già presidente della Bolivia dall'ottobre del 2003 al giugno del 2005, potrebbe raccogliere anche i voti inizialmente a Jorge "Tuto" Quiroga, altro ex capo dello stato che ha lasciato da poco la corsa elettorale. Tra le candidature più in vista anche quella del leader dei settori più conservatori legati alla provincia di Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. In corsa anche Chi Hyun Chung, pastore coreano-boliviano che alle elezioni dell'autunno scorso aveva ottenuto un inatteso terzo posto. (Brb)