Iran: Pompeo, Usa pronti a sanzionare chi venderà armi a Teheran (3)

- Pompeo ha detto che Teheran “continua a trattenere quasi 1 miliardo di dollari dal ministero della Salute iraniano per la sua risposta al Covid-19, nonostante le richieste dei funzionari sanitari iraniani di fornire i finanziamenti necessari”. Secondo il capo della diplomazia di Washington, “gli Stati Uniti desiderano la pace con l'Iran e sperano nel giorno in cui i suoi leader condivideranno questo obiettivo. Quando i leader del regime abbandoneranno i loro sogni di esportare la rivoluzione, troveranno un partner accogliente e generoso a Washington”. L'amministrazione statunitense ha ripetutamente sostenuto che se l'embargo non venisse esteso, l’Iran vedrebbe rafforzata la sua capacità di armare i gruppi armati affiliati nella regione, destabilizzando l’intero Medio Oriente. Washington ritiene inoltre che il programma missilistico balistico iraniano sia utilizzato dal regime per promuovere la sua influenza nella regione e non per scopi difensivi come sostiene Teheran. (Res)