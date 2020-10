Regno Unito: consigliere scientifico governo, serve immediata chiusura nazionale per tre settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha bisogno di imporre immediatamente un periodo di tre settimane di restrizioni nazionali per arginare i nuovi casi di Covid-19. Lo ha detto il consigliere scientifico del governo Jeremy Farrar a “Sky News”, aggiungendo che le attuali misure localizzate non sarebbero sufficientemente efficaci. "Le attuali restrizioni a vari livelli non ridurranno sufficientemente la velocità di trasmissione, né impediranno la continua diffusione del virus", ha affermato Farrar. "Un periodo di tre settimane di restrizioni rafforzate a livello nazionale, con i giusti livelli di sostegno finanziario, ci consentirà di azzerare i contagi prima dell'inverno, fermare la spirale di trasmissione, proteggere e preparare i servizi sanitari, dare il tempo per rendere i sistemi di test e tracciamento completamente funzionanti e salvare vite umane", ha detto il consigliere scientifico. (Rel)