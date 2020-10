Covid: assessore Lazio, presto possibilità tamponi rapidi per medici medicina generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio presto la possibilità di eseguire i tamponi rapidi per medici di medicina generale (Mmg) che hanno aderito. Lo ricorda l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Siamo la Regione con il maggior numero di casi testati per abitanti. E' necessario - spiega l'assessore - che i medici di medicina generale in sicurezza visitino a domicilio i pazienti". Intanto, prosegue il rafforzamento della rete ospedaliera con altri 700 posti. (Rer)