Covid: 11.705 nuovi positivi e 69 morti, effettuati 146 mila tamponi

- In Italia, aumentano ancora i casi di contagio da coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono state 11.705 (780 in più di ieri) le persone risultate positive. I decessi sono stati 69 mentre ieri erano stati 47. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. I tamponi sono stati 146 mila, in calo di circa 20 mila rispetto a ieri. Il totale dei dimessi/guariti è di 251.461 (+2.334), mentre gli attuali positivi sono 118.356 (+1.421). Ad oggi sono 7.131 (+514) i ricoverati con sintomi. Di questi, 750 (+45) si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 118.356 persone. La Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di nuovi casi (2.975), seguita da Campania (1.376) e Lazio (1.198).(Rin)