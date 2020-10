Libano: ministro Lavori pubblici positivo al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michel Najjar, ministro dei Lavori pubblici e dei trasporti nel governo provvisorio del Libano, ha annunciato oggi di essere positivo al coronavirus. Il ministro ha detto che continuerà a svolgere le sue funzioni dall'isolamento, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa statale “Nna”. Il paese di poco più di 5 milioni di abitanti ha registrato finora oltre 61 mila contagi che hanno ucciso oltre 500 persone. L’epidemia sta mettendo a dura prova il sistema sanitario del Paese dei cedri. L’esplosione nel porto di Beirut del 4 agosto scorso, che ha ucciso oltre 190 persone, ha ulteriormente aggravato il settore della Sanità e la crisi economica. Il governo di Hassan Diab si è dimesso dopo le esplosioni, ma rimane ad oggi in carica per il disbrigo degli affari correnti. Le autorità hanno posto la serrata a più di cento villaggi e città. Il ministro della Sanità, Hamad Hassan, tuttavia, ha affermato oggi che i blocchi localizzati non sono riusciti a contenere l’epidemia al livello nazionale, sollecitando misure simili nelle principali città. (Lib)