Roma: Rampelli (Fd'I), nuovo sindaco convochi grandi società e pretenda buon esempio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nuovo sindaco convochi le grandi società che operano nella Capitale - Trenitalia, Poste Italiane, Enel, Eni, Tim, Autostrade - che fanno affari d’oro grazie alle tariffe pagate da oltre un milione di romani e pretenda che diano il buon esempio nella città che li ospita, restituendo una parte della straordinaria ricchezza che ne ricavano". Lo dichiara in una nota Fabio Rampelli vicepresidente della Camera e deputato di Fd'I. "Vedere edifici che cadono a pezzi, murales e graffiti sulle barriere anti rumore e fino secondi piani dei palazzi, impianti degradati e senza manutenzione, valli ferroviari e stazioni ridotti a discariche è inaccettabile - aggiunge Rampelli -. Qualora non collaborassero inizi una campagna per comunicare ai cittadini romani le loro manchevolezze. Perché occorre essere esempio, e seguire gli esempi".(Com)