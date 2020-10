Amministrative: Pedica (Pd), alle primarie a Roma bisogna ripartire dal basso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna partire dal basso per le prossime primarie a Roma". Lo dichiara in una nota Stefano Pedica del Pd. "Occorre partire dal territorio per creare un campo largo nel Pd capace di rappresentare tutti. E al centro dell'attenzione ci devono essere le idee, solo così finalmente possiamo anche liberarci delle correnti e dei gruppi di potere - aggiunge Pedica -. Tutti ammiriamo la politica dei fatti, ma per ora c'è solo la chiacchiera, nessuno è riuscito a prendere di petto temi come la giustizia, l'Europa, il lavoro, le riforme e la pubblica amministrazione - sottolinea Pedica - stessa cosa bisogna fare a Roma su temi come la sicurezza, il decoro, la viabilità e i trasporti. Tutto questo si può fare solo se non si vive di correnti, di logiche di potere e se non si pensa ad accordi trasversali. Veltroni tempo fa scriveva: 'Se ami il potere quando lo perdi è tutto finito, se ami la politica continui a farla per tutta la vita'. Questa - conclude Pedica - è la base di partenza per un dibattito che affronteremo presto dal titolo 'Roma pulita'. Saranno presenti gruppi trasparenti che vogliono rappresentare la politica pulita di Roma e non il potere". (Com)