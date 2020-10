Lazio: Ciacciarelli (Lega), petizione per messa in sicurezza strada Valle dei Santi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domenica sul territorio. Questa mattina sono stato tra la gente, a Sant'Ambrogio sul Garigliano. Tanta partecipazione alla raccolta firme che abbiamo organizzato in favore di un intervento immediato di messa in sicurezza della strada provinciale della Valle dei Santi". Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). "Sono anni che lo chiediamo, che ci battiamo per questo, ma l'ente provinciale governato dal Centrosinistra è sordo al bisogno di sicurezza dei cittadini! Noi non ci stiamo più - aggiunge Ciacciarelli -. La Lega starà sui territori, insieme alle persone per lottare affinché venga garantita anche su quel tratto l'incolumità degli automobilisti che si trovano a percorrerla. La grande affluenza di oggi, insieme con gli amministratori Antonello D'Abrosca, Elena Scittarelli, e Luigi Di Cicco ci dice che siamo sulla strada giusta".(Com)