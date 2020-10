Omicidio Sacchi: una messa per Luca. Il padre, se venisse Anastasiya? Il luogo è pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una messa in ricordo di Luca Sacchi ad un anno dalla sua morte. La celebrerà sabato prossimo alle 16 nella chiesa del Santissimo nome di Maria in via Centuripide a Roma, il vescovo Ottavio Ruiz che 25 anni fa battezzò il giovane. Luca è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa nella notte tra il 23 e il 24 ottobre dell’anno scorso nel quartiere Colli Albani a Roma davanti al pub John Cabot. Sotto processo in corte d’assise a Roma per quell’omicidio ci sono Valerio Del Grosso, Paolo Pirino, Armando e Marcello De Propris oltre alla fidanzata di Luca, Anastasiya Kylemnyk che risponde però di reati legati alla droga. Una ricorrenza che la famiglia vorrebbe vivere con una fiaccolata ma le norme covid sono stringenti. “Domani – dice ad Agenzia Nova Alfonso Sacchi, il padre di Luca – chiederò il permesso di fare una breve fiaccolata rispettando le distanze, dalla chiesa fino alla nostra casa, altrimenti celebreremo con la messa ed un lancio di alcune decine di palloncini bianchi ed uno solo rosso a forma di cuore non il mio nome, quello di mia moglie e di mio figlio”. Tra gli invitati ci saranno amici e parenti “tutti quelli che avevano a cuore Luca -dice Alfonso- e che lo ricordano per quel magnifico ragazzo che era”. Sulla possibilità che potesse partecipare anche Anastasiya dice: “Il luogo è pubblico. Può venire chiunque ma perché deve venire se non è venuta neanche al funerale?”.(Rer)