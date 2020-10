Trasporti: Pedica (Pd), assurdo tetto capienza su mezzi 80 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' assurdo che si decida di lasciare il tetto della capienza sui mezzi pubblici all'80 per cento". E' quanto afferma in una nota Stefano Pedica del Pd. "Evidentemente, chi ha optato per questa scelta non deve mai aver preso un autobus o una metro a Roma, dove negli ultimi giorni abbiamo visto scene vergognose - aggiunge Pedica -. A prescindere dallo smart working, bisogna garantire il massimo della sicurezza sui trasporti, dove se viaggia ammassati il rischio contagio c'è, ed è pure alto. Quindi, mi auguro che prima della firma del dpcm il governo valuti attentamente questo aspetto". (Com)