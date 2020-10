Legge Bilancio: Gualtieri, importante e ambiziosa, 39 miliardi per spinta a ripresa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli investimenti pubblici e privati, a partire da quelli in sostenibilità e innovazione, sono la chiave di una riresa forte e duratura. Per questo rafforziamo il piano “Transizione 4.0”, che sarà finanziato col Next Generation Eu, rifinanziamo la “nuova Sabatini”, stanziamo un miliardo di euro per la proroga anche per il 2021 del credito d’imposta per gli investimenti al Sud e 1,5 miliardi per l’internazionalizzazione delle imprese, oltre a prorogare il credito d’imposta per incentivare le quotazioni in Borsa - conclude -. Inoltre, a complemento degli investimenti del Recovery Plan, stanziamo 50 miliardi aggiuntivi di investimenti pubblici fino al 2035, ripartendoli direttamente tra le varie amministrazioni per evitare le lungaggini burocratiche del passato. Come si vede, è una manovra corposa, che dispiega un forte stimolo di bilancio e punta a proteggere la salute, il lavoro, la formazione e il benessere economico degli italiani, rafforzando il sistema Paese e avviando il cambiamento profondo che da tanti anni aspettiamo". (Rin)