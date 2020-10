Russia: Navalnyj a "The Economist" ribadisce le responsabilità di Putin nel suo avvelenamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non esiste un mercato nero del Novichok. Lo ha detto l’oppositore russo, Aleksej Navalnyj, in un’intervista a “The Economist” commentando il fatto che la tossina classe Novichok identificata nel suo organismo dopo l’avvelenamento avvenuto lo scorso agosto è un nuovo tipo, ancora non classificato negli archivi dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac). "Il fatto che questa sia una nuova varietà significa che la Russia ha un programma attivo sulle armi chimiche proibite a cui potrebbero accedere solo i servizi speciali con l'approvazione del presidente Vladimir Putin". Il rifiuto del Cremlino di indagare sull'avvelenamento e la sua disponibilità a rompere le relazioni con la Germania e l'Ue pur di coprire il suo ruolo nella vicenda sono una conferma del coinvolgimento di Putin, sostiene l’oppositore russo. (segue) (Rel)