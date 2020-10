Russia: Navalnyj a "The Economist" ribadisce le responsabilità di Putin nel suo avvelenamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Navalnyj ha anche commentato la frase fatta trapelare sui media francesi in merito alla conversazione fra Putin e l’omologo Emmanuel Macron secondo cui il presidente russo avrebbe detto che l’oppositore si sarebbe avvelenato da solo per screditare il Cremlino. “Era una frase così insultante e assurda che Macron l'ha fatta trapelare ai media. Dimostra che Putin non può trasferire la responsabilità per quanto accaduto", sostiene Navalnyj. Secondo l’oppositore, invece, una morte misteriosa condotta con un veleno invisibile sarebbe stata utile a provocare il terrore sia in patria che all'estero. "Putin gode chiaramente di questa idea della sua mistica e dei suoi poteri mortali". Il fatto che il signor Navalny sia sopravvissuto, in gran parte grazie ai piloti che hanno effettuato un atterraggio di emergenza a Omsk, non cambia questo messaggio. (Rel)