Spagna: vicepresidente Comunità di Madrid, chiudere tutto per 21 giorni per fermare contagi

- Per ridurre i contagi nella regione di Madrid è necessario chiudere tutto per i prossimi 21 giorni. Lo ha detto in un’intervista a “El Pais”, il vicepresidente della comunità di Madrid, Ignacio Aguado, considerato da alcuni una “voce fuori dal coro” nell’amministrazione regionale. L’esponente di Ciudadanos è l’unico convinto nella giunta della necessità di fissare un massimale di 25 casi positivi ogni 100 mila abitanti per arrivare al periodo natalizio senza dover applicare troppe restrizioni. In vista della revoca dello stato d’emergenza, previsto la prossima settimana, Aguado auspica che si raggiunga un accordo nella giunta per proseguire nell’applicazione delle restrizioni. “Dobbiamo arrivare al Natale con un'incidenza cumulativa di 25 casi positivi su 100 mila abitanti. Questa è la sfida, ambiziosa, ma se saremo in grado di raggiungere quei livelli avremo salvato le festività natalizie. Dobbiamo scommettere su misure forti che abbassino drasticamente la curva”, ha detto Aguado. (Spm)