Trasporti: venerdì 23 sciopero mezzi pubblici indetto da Cub

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per venerdì 23 ottobre la Confederazione unitaria di base trasporti (Cub Trasporti) ha proclamato uno sciopero nazionale generale di 24 ore che interesserà anche i lavoratori del gruppo Atm Spa. Molteplici le motivazioni dello sciopero, tra cui investimenti pubblici e questione ecologica; orario di lavoro; sicurezza sul lavoro; lavoro nero; smartworking; precarietà e servizio sanitario nazionale. L'agitazione del personale viaggiante e di esercizio di superficie - fa sapere Atm in una nota - è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. Per il personale di metropolitana l'agitazione è prevista dalle ore 18 al termine del servizio. Nel rispetto delle disposizioni in materia di informazione all'utenza, le percentuali medie complessive di adesione registrate nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle, sono disponibili per Atm Spa sul sito internet dell'azienda. La presente comunicazione - precisa Atm - è valida ai sensi e per gli effetti della legge 146/90 sulla regolamentazione degli scioperi nei pubblici servizi. (com)