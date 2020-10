Cipro: presidenziali nel nord dell'isola, primo ministro Tatar in testa col 50,97 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Ersin Tatar, il candidato alle presidenziali di Cipro del Nord sostenuto dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, sarebbe in vantaggio con il 50,97 per cento dei voti. Secondo quanto riferiscono i media greci, al momento sarebbero stati scrutinati 413 seggi elettorali contati su un totale di 738. Il presidente in carica Mustafa Akinci, esponente moderato a favore della riunificazione dell’isola, avrebbe ottenuto il 49,03 per cento. L'affluenza alle urne ha superato quella del primo turno: oggi nella parte di nord di Cipro il 61 per cento degli elettori si è recato alle urne, in leggero aumento rispetto al 59 per cento della scorsa settimana. (Gra)