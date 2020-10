Milano: centro sociale Cantiere installa ai giardini Montanelli statua di Sankara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo pomeriggio il centro sociale Cantiere ha installato una statua in ferro dedicata a Thomas Sankara, scolpita da Mor Talla Seck, scultore senegalese della Black Diaspora Art. La targa che accompagna l’opera riporta una citazione dello stesso Sankara: “Dobbiamo decolonizzare la nostra mentalità e raggiungere la felicità”. L’iniziativa si è svolta nell’ambito della chiamata alle arti “Decolonize the city” e segue la decorazione “black lives matter” dipinta nel campo da basket del parco Sempione, la rinomina di corso Colombo in “Corso Resistenza Indigena”. Thomas Sankara - ricorda il collettivo - è un simbolo che parla della realtà dello sfruttamento coloniale e neocoloniale europeo in Africa, ma anche della resistenza e della liberazione del Burkina Faso e del continente. Durante l’inaugurazione - fa sapere una nota del Cantiere - oltre all’artista Mor Talla Seck, sono intervenuti Michel Koffi, Aliou Diop dell’associazione Sunugal, organizzatore del Sankara Day; Cristiana Fiamingo, professoressa della facoltà di Mediazione culturale a Milano, associazione Codai per fare luce sulla battaglia Panafricanista contro il colonialismo e il post-colonialismo francese ed europeo, nonché sull’eredità di Thomas Sankara rispetto alla storia contemporanea dell’Africa occidentale. (segue) (com)