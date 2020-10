Milano: centro sociale Cantiere installa ai giardini Montanelli statua di Sankara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa statua - si legge nella nota del Cantiere - è un atto di condivisione di sapere, un modo per affermare che non esiste un’unica memoria, un’unica storia e un’unica verità. La statua ha trovato posto proprio in porta Venezia affinché i giardini pubblici raccontino una storia che Montanelli – celebrato con una statua nello stesso parco – nascondeva e disprezzava, troppo impegnato a propagandare la purezza della razza bianca. Una storia che nei libri di testo delle scuole e nella memoria di questo Paese non trova ancora spazio. Si tratta di un’opera collettiva di ricostruzione della storia e dell’immaginario. È un’azione di solidarietà globale con i popoli che nel resto del mondo lottano per la loro dignità e i loro diritti. Si tratta della prima statua a Thomas Sankara mai eretta in Italia e il primo monumento pubblico realizzato da un artista africano nella città di Milano”. (com)