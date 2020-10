Usa: maxi-piano di aiuti, Democratici danno alla Casa Bianca fino a martedi per concludere accordo bipartisan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha dato tempo fino a martedì 20 ottobre al segretario al Tesoro Steven Mnuchin per raggiungere un accordo bipartisan sulla proposta di pacchetto di aiuti per il coronavirus, ormai da mesi al centro di un disaccordo fra Democratici e Repubblicani. In un'intervista rilasciata all'emittente "Abc", Pelosi ha dichiarato che "queste 48 ore sono legate alla conclusione di un possibile accordo prima delle elezioni presidenziali" del prossimo 3 novembre, aggiungendo che viene tuttavia chiesto ai repubblicani di "congelare alcuni aspetti della loro proposta e moderare il linguaggio". In base all’ultima proposta avanzata dalla Casa Bianca, il piano dovrebbe prevedere misure di stimolo per 1.800 miliardi di dollari: una cifra ritenuta troppo alta dai senatori repubblicani, che però hanno ceduto, accettando di sostenere il piano dell’amministrazione Trump. I Democratici, invece, chiedono misure di spesa ancor più consistenti (circa 2.200 miliardi di dollari) che includano il salvataggio degli Stati e delle amministrazioni a guida democratica in dissesto finanziario. Il piano avanzato dalla Casa Bianca è il più dispendioso proposto finora per sbloccare i colloqui, in stallo da diversi mesi, sugli aiuti necessari a cittadini e imprese degli Stati Uniti per superare la crisi originata dalla pandemia di coronavirus. (segue) (Nys)