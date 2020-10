Svizzera: da domani nuove restrizioni, mascherine obbligatorie in tutti gli spazi pubblici chiusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo svizzero ha varato una serie di misure estese su tutto il territorio nazionale per contrastare l’impennata dei contagi e evitare il sovraccarico del sistema sanitario. Sono vietati gli assembramenti negli eventi privati e negli spazi pubblici con più di 15 persone, si raccomanda l’utilizzo del telelavoro e le consumazioni nei ristoranti si terranno solo al tavolo. Obiettivo di queste misure è contrastare la diffusione repentina del coronavirus in Svizzera e scongiurare una nuova chiusura totale. Le nuove disposizioni entrano in vigore domani, lunedì 19 ottobre. Nei luoghi al chiuso, accessibili al pubblico, dovrà inoltre essere indossata la mascherina. L’obbligo della mascherina sarà in vigore in tutte le stazioni ferroviarie, negli aeroporti e alle fermate degli autobus e dei tram. Disposizioni particolari sono state emanate per le manifestazioni private con più di 15 persone. Nei ristoranti, bar e locali notturni le consumazioni saranno possibili soltanto da seduti. Il Consiglio federale ha inoltre modificato l’ordinanza Covid-19 dopo avere consultato i Cantoni, introducendo la raccomandazione al telelavoro. (Geb)