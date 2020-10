Roma: controlli anti Covid, oltre 30 mila verifiche, 80 violazioni in fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue l'attività di vigilanza della polizia locale della Capitale per verificare il rispetto delle disposizioni in vigore per il contenimento del contagio da Covid-19. Dai primi giorni di ottobre ad oggi, sono già oltre 30 mila le verifiche eseguite dalle pattuglie sul territorio capitolino. In questo ultimo fine settimana sono più di 80 le irregolarità riscontrate dagli agenti per inosservanza delle misure anti-covid, con controlli mirati che hanno riguardato non solo le località più frequentate della movida ma anche i quartieri periferici. Numerosi gli interventi degli agenti che si sono resi necessari per verificare segnalazioni ricevute sul mancato o scorretto uso dei dispositivi di protezione da parte di dipendenti all'interno delle attività. Le sanzioni sono scattate per questa ed altre condotte illecite come la formazione di assembramenti, la somministrazione di cibo e bevande in piedi, sul posto o nelle adiacenze dei locali pubblici oltre le ore 21, il mancato distanziamento tra i tavoli o la prosecuzione del servizio di ristorazione oltre la mezzanotte. (segue) (Rer)