Roma: controlli anti Covid, oltre 30 mila verifiche, 80 violazioni in fine settimana (2)

- Controlli specifici anche per far rispettare le regole anti-alcol: più di 20 le contestazioni elevate per la vendita di bevande alcoliche fuori dall'orario previsto, soprattutto da parte dei minimarket , e per il consumo di alcolici nelle strade oltre l'ora consentita. Oltre alle verifiche a tutela della salute collettiva, gli agenti sono stati impegnati anche nei consueti accertamenti per garantire la sicurezza stradale, ponendo particolare attenzione a comportamenti pericolosi, oltrechè irregolari, come l'eccesso di velocità, con più di 180 i conducenti sorpresi alla guida ad una velocità superiore ai limiti consentiti, o l'utilizzo improprio di particolari categorie di veicoli, le cosiddette microcar, come avvenuto nel quartiere dell'Eur, all'altezza di Piazzale dei SS Pietro e Paolo, dove gli agenti hanno svolto verifiche mirate alla repressione di fenomeni connessi al disturbo della quiete pubblica, rilevando oltre 30 illeciti. Circa un migliaio, nel complesso, le sanzioni per violazione delle norme stradali e 83 le rimozioni per intralcio alla circolazione. (Rer)