Roma: Di Egidio (Iv), finalmente riaperta via Satrico dopo banale macchia olio su asfalto

- "Finalmente via Satrico ha riaperto dopo oltre 15 giorni di chiusura per una banale macchia d’olio sull'asfalto, non rimossa dall'amministrazione 5 Stelle. Per superare questo immobilismo, una settimana fa ho presentato un’interrogazione per sollecitare un intervento immediato che finalmente è avvenuto". Lo dichiara, in una nota, Luca Di Egidio, consigliere di Italia Viva nel Municipio Roma VII. "Resta però il problema che nella Roma di Virginia Raggi non c’è una ditta incaricata che si occupi di questo e da anni ci si appoggia ad Ama che non ha tale mansione nel suo contratto di servizio- aggiunge Di Egidio -. Lo ribadisco: serve subito un bando per evitare che per ogni macchia d’olio si chiuda una strada e si paralizzi un quartiere, con traffico in tilt, attività commerciali isolate e cassonetti non svuotati", conclude. (Com)