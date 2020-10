Bolivia: Luis Arce ha votato, "scommettiamo sulla via democratica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alla presidenza della Bolivia del Movimiento al Socialismo (Mas), Luis Arce, ha votato. Lo riferisce la stampa locale, aggiungendo che dopo il voto il candidato ha rinnovato il suo appello per la pace: "Ci auguriamo che tutta la giornata di oggi e i giorni successivi trascorrano pacificamente; scommettiamo sulla via democratica, per una soluzione democratica", ha dichiarato Arce dopo aver inserito la sua scheda ettorale al seggio della scuola Cervantes, nel quartiere Miraflores della capitale La Paz. "Non prendiamo il potere con mezzi armati ma con mezzi elettorali", ha aggiunto Arce. Quasi in contemporanea, un messaggio simile è stato pubblicato dal capo del partito, Evo Morales, su Twitter. "Le elezioni devono sempre essere una festa democratica in cui ci incontriamo di nuovo al di là delle differenze. La nostra diversità è la ricchezza della nostra identità ed è la fonte della nostra unità", ha scritto Morales. (segue) (Brb)