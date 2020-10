Bolivia: Luis Arce ha votato, "scommettiamo sulla via democratica" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luis Arce è dato come favorito al primo turno di queste elezioni presidenziali ma per evitare il ballottaggio - se non ottiene la maggioranza assoluta dei voti - deve raccogliere il 40 per cento dei consensi, staccando di dieci punti il secondo. I sondaggi assegnano al delfino di Morales proprio una cifra attorno al 40 per cento dei voti e il principale sfidante, il leader moderato di Comunidad Ciudadana (Cc), Carlos Mesa, sembra contare sul 30 per cento dei consensi. Bastano quindi pochi voti per spostare l'ago della bilancia verso un'affermazione netta di Arce o il rinvio al ballottaggio, dove le possibilità di vittoria dei due candidati si invertirebbero. In un eventuale secondo turno Mesa convoglierebbe infatti su di sé il cosiddetto “voto utile” di tutti quelli che si oppongono ad un ritorno del partito dell’ex presidente Evo Morales al governo. (Brb)