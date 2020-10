Medio Oriente: pronto l’accordo Emirati-Israele per proteggere gli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti e Israele hanno approntato un accordo bilaterale per proteggere e incentivare gli investimenti tra imprenditori dei rispettivi paesi. A riferirlo sono stati oggi i ministeri delle Finanze di entrambi i paesi. Si tratta di una delle prime intese tra gli Emirati Arabi Uniti e Israele dalla normalizzazione delle relazioni annunciata ad agosto e ufficializzata a settembre. Il trattato di protezione degli investimenti con Israele “rafforzerà i legami economici, incoraggerà la concorrenza e aumenterà l'attrattiva degli investimenti tra i due paesi”, ha affermato in una dichiarazione il sottosegretario del ministero delle Finanze degli Emirati Arabi Uniti, Younis Haji Al Khoori, citato dal quotidiano panarabo edito a Londra “Asharq al Awsat”, di proprietà saudita. In base all'accordo, che deve ancora essere firmato da entrambi i ministri delle Finanze, gli investitori saranno protetti da cambiamenti arbitrari della regolamentazione e della situazione politica, con la possibilità di trasferire fondi al fuori dal paese se necessario. Il ministero delle Finanze degli Emirati Arabi Uniti ha affermato che l'accordo proteggerà gli investimenti da rischi non commerciali come "nazionalizzazione, confisca, sequestri giudiziari, congelamento di beni, trasferimento di profitti e entrate in valute convertibili". Il capo economista del ministero delle Finanze israeliano, Shira Greenberg, ha affermato che l'accordo andrà a beneficio del settore privato promuovendo la concorrenza nell'economia israeliana. (Res)