Legge Bilancio: Di Maio, tante novità e nessuna nuova tassa, sosteniamo esigenze italiani

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha annunciato "tante novità che vanno incontro alle attuali esigenze del Paese e degli italiani" dopo aver chiuso i numeri della manovra "senza nessuna nuova tassa". In un post su Facebook, il titolare della Farnesina ha annunciato lo stanziamento di 1,6 miliardi per l’internazionalizzazione e l’export, "così da dare forza alle nostre imprese che possono esportate all’estero il nostro Made in Italy". Dal prossimo luglio, ha aggiunto il ministro, "partirà l’assegno unico familiare, che verrà dato sia ai lavoratori dipendenti che alle partite iva". "Per la sanità arrivano quasi 4 miliardi. Aumentiamo le indennità di medici e infermieri, e confermiamo il personale Covid per il 2021", ha aggiunto il capo della diplomazia italiana, spiegando che 4 miliardi andranno ad aiutare i settori più colpiti dal Covid, come il turismo, la ristorazione, i trasporti. "Riduciamo il costo del lavoro per le imprese con la decontribuzione del 30 per cento per i lavoratori del sud e la decontribuzione per gli under 35 di tutta Italia", ha detto l'esponente del Movimento 5 Stelle. Sono stati inoltre "stanziati i fondi per avviare la riforma fiscale che partirà dal 2022, così da poter ridurre le tasse. E con questa manovra non ci sarà nessuna nuova tassa. Abbiamo pensato anche ai Comuni, per loro oltre 1 miliardo che potranno utilizzare per potenziare i servizi essenziali come il trasporto, servizi sociali e altro. Altre risorse per la scuola così da abolire le classi pollaio e assumere nuovi insegnanti di sostegno. Ci sarà lo stop alla riscossione e all’invio di nuove cartelle fino alla fine dell’anno. Rifinanziamo la cassa integrazione per i lavoratori per tutto l’anno. Così come l’ape sociale e opzione donna", ha aggiunto Di Maio. (Res)