Lazio: Pedica (Pd), su spese pazze sia fatta giustizia

- "Sono stati condannati per le spese pazze diversi ex consiglieri regionali per gli scandali delle regioni nel periodo 2009-2012. Parliamo di Liguria, Piemonte e Sardegna ma non ancora del Lazio, anche se sono già stati rinviati a giudizio diversi ex consiglieri regionali di tutti i partiti. Sarebbe ora di affrontare il caso Lazio ancora in attesa di giudizio". Lo afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd. "Nel frattempo tra gli imputati c'è chi è diventato deputato, chi senatore e chi sindaco. Il ministro Bonafede faccia chiarezza su questa vicenda. La giustizia non deve correre più veloce in alcune regioni e in altre arenarsi", conclude Pedica. (Com)