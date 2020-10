Bielorussia: decine di migliaia di manifestanti protestano a Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di migliaia di persone hanno marciato oggi per le strade della capitale bielorussa Minsk per chiedere le dimissioni del presidente Aleksandr Lukashenko. L'agenzia di stampa russa “Interfax” ha stimato almeno 30 mila manifestanti che hanno sfilato per la città. Di questi una 50na sono stati arrestati dalla polizia, mentre si segnala che il segnale telefonico mobile a banda larga è stato interrotto in diverse parti della città. Dall’inizio delle proteste, cominciata lo scorso 9 agosto in seguito alla contestata rielezione di Lukashenko per un sesto mandato, le forze di sicurezza hanno arrestato più di 13 mila persone dalle elezioni, compresi tutti i principali leader dell'opposizione che non hanno lasciato il paese. La leader dell'opposizione Svetlana Tsikhanovskaja, che è fuggita in Lituania, la scorsa settimana ha esortato Lukashenko a dimettersi entro il 25 ottobre o ad affrontare degli scioperi nazionali che rischiano di paralizzare il paese. (Rum)