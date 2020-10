Covid: nel Lazio oggi 1.198 casi di cui 574 a Roma, 6 morti e 23 mila tamponi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Asl Roma 6 si registrano 43 casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore, di cui 35 casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Per quanto riguarda le province del Lazio si registrano 435 casi positivi al Covid-19 e due decessi nelle ultime 24 ore. In particolare, la Asl di Latina registra 75 nuovi casi e un decesso di 86 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 275 casi e il dato tiene conto di recuperi di notifiche arretrate. Nella Asl di Viterbo si registrano 71 nuovi positivi, di cui 39 casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 39 anni con patologie. Infine, nella Asl di Rieti si registrano 14 nuovi positivi e si tratta di 12 casi con link familiare o contatto di un caso già noto e due casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. (Rer)