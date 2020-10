Autostrade: De Micheli, modello Cdp tutela interesse pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il modello che ha in testa Cassa depositi e prestiti, ovvero di partner italiani e anche stranieri, rende l'operazione da una parte più di mercato e dall'altra consente a Cdp di avere la governance e di poter guidare la più grande azienda concessionaria del nostro Paese''. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, a “In Mezz'ora in più”, su Raitre, parlando di Autostrade. ''E' un'operazione che va nell'obiettivo dell'interesse pubblico e di equilibrio – ha aggiunto -. Abbiamo messo a punto un nuovo modello di concessioni autostradali per rendere il rapporto tra lo Stato concedente e il concessionario più equilibrato''.(Rin)