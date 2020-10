Alitalia: De Micheli, per ora può stare in piedi da sola, non sarà low cost

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su Alitalia "io non giudico il passato. Abbiamo delle condizioni e vedremo in che tempi realizzarle sulla base della pandemia, ma le realizzeremo. Si tratta di condizioni per avere un'Alitalia che intanto sta in piedi da sola e che a un certo punto della sua storia sceglierà a livello europeo e internazionale qual è il partner industriale più idoneo. Comunque non sarà una low cost". Lo ha detto la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, a “Mezz'ora in più”, su Raitre.(Rin)